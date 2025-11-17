Фото: з відкритих джерел

Дмитро Басов, підозрюваний у справі про розкрадання коштів у НАЕК "Енергоатом", оскаржив запобіжний захід, призначений Вищим антикорупційним судом

Про це Суспільному повідомляє адвокат Дмитра Басова, передає RegioNews.

За рішенням суду, Басов має перебувати під вартою 60 днів із можливістю внесення застави у 40 мільйонів гривень. На даний момент підозрюваний утримується у СІЗО.

Раніше у цій справі апеляційні скарги подавали й інші фігуранти, зокрема Ігор Миронюк. ВАКС обирав йому запобіжний захід із триманням під вартою до 8 січня 2025 року та можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. У низці випадків частина підозрюваних не змогла внести заставу через відсутність коштів.

Раніше стало відомо, які псевдоніми використовували Міндіч, Чернишов та інші фігуранти корупційних справ. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.