18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 21:05

Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн

17 листопада 2025, 21:05
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дмитро Басов, підозрюваний у справі про розкрадання коштів у НАЕК "Енергоатом", оскаржив запобіжний захід, призначений Вищим антикорупційним судом

Про це Суспільному повідомляє адвокат Дмитра Басова, передає RegioNews.

За рішенням суду, Басов має перебувати під вартою 60 днів із можливістю внесення застави у 40 мільйонів гривень. На даний момент підозрюваний утримується у СІЗО.

Раніше у цій справі апеляційні скарги подавали й інші фігуранти, зокрема Ігор Миронюк. ВАКС обирав йому запобіжний захід із триманням під вартою до 8 січня 2025 року та можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. У низці випадків частина підозрюваних не змогла внести заставу через відсутність коштів.

Раніше стало відомо, які псевдоніми використовували Міндіч, Чернишов та інші фігуранти корупційних справ. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Енергоатом ВАКС апеляція НАБУ корупція запобіжний захід
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Києві розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову
17 листопада 2025, 16:54
НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері
17 листопада 2025, 15:18
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Херсонщині фермер виявив уламки безпілотника: вибухотехніки ліквідували небезпечні боєприпаси
17 листопада 2025, 20:41
В уряді пропонують створити посаду координатора з боротьби з антисемітизмом
17 листопада 2025, 19:33
На Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту
17 листопада 2025, 19:15
Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині
17 листопада 2025, 19:12
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку
17 листопада 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »