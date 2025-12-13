Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 15-летний парень ждал пока девочка зашла в подъезд, подошел к ней со спины, приставил к ее шее острый предмет и нанес царапины, после чего угрожал расправой, если она кому-то об этом расскажет.

Правоохранители объявили подростку подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Отмечается, что в 13 лет у парня уже были проблемы с законом из-за подобных действий. Тогда суд направил его в приемник-распределитель и назначил принудительные воспитательные меры, потому что он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Напомним, 10 декабря в селе Лопатин в Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Школьница получила множественные укусы, ее прооперировали.