13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13:26  13 декабря
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
14:27  13 декабря
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 13:58

В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку

13 декабря 2025, 13:58
Фото: полиция
Подростку, напавшему на 10-летнюю девочку, следователи сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 15-летний парень ждал пока девочка зашла в подъезд, подошел к ней со спины, приставил к ее шее острый предмет и нанес царапины, после чего угрожал расправой, если она кому-то об этом расскажет.

Правоохранители объявили подростку подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Отмечается, что в 13 лет у парня уже были проблемы с законом из-за подобных действий. Тогда суд направил его в приемник-распределитель и назначил принудительные воспитательные меры, потому что он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Напомним, 10 декабря в селе Лопатин в Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Школьница получила множественные укусы, ее прооперировали.

Винницкая область происшествия нападение полиция ребенок подросток
