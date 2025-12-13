Сильный ветер в Запорожье: дерево упало на припаркованные авто

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В двух районах города и в одном из сел Запорожского района спасатели убрали три дерева, упавших из-за ветра. В двух случаях деревья упали на дорогу, чем перекрыли движения транспорта.

Также по одному из адресов дерево упало на припаркованные автомобили.

Чрезвычайники, используя спецоборудование, распилили и убрали остатки деревьев.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в выходные в Украине ожидается незначительное снижение температуры и выпадет снег. 13 декабря ветер будет порывистым, осадков не будет. 14 декабря на севере, западе, в центре страны, местами Харьковской и Запорожье ожидается мокрый снег.