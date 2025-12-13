13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13:26  13 декабря
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
14:27  13 декабря
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 15:52

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: один человек погиб, еще двое – травмировались

13 декабря 2025, 15:52
Фото: полиция
ДТП произошло в пятницу, 12 декабря, около 21:10 на трассе "Житомир – Черновцы" недалеко от села Антоновцы Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение между авто Volkswagen, за рулем которого находился 34-летний житель Дунаевцев, и авто Mitsubishi под управлением 34-летнего жителя Житомирщины.

От полученных травм водитель Volkswagen погиб на месте. Пострадавших водителя Mitsubishi и его 36-летнюю пассажирку госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на трассе в Бориспольском районе Киевщины автомобиль Volvo влетел в грузовик. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.

