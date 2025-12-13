На Прикарпатье грузовик врезался в бетонное ограждение: спасатели деблокировали двух пострадавших
ДТП произошло ночью 13 декабря в селе Ямница Ивано-Франковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Водитель грузового автомобиля въехал в бетонное ограждение. Два человека оказались зажатыми металлическими конструкциями автомобиля.
Спасатели провели работы по деблокированию пострадавших. Их передали медикам "скорой", травмированных госпитализировали.
Кроме того, с целью предотвращения возможного возгорания спасатели отсоединили клеммы аккумуляторной батареи грузовика.
Напомним, на трассе в Бориспольском районе Киевщины автомобиль Volvo влетел в грузовик. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.
