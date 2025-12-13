В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"

Фото: полиция

У девушки изъяли зип-пакеты с Альфа-PVP и каннабисом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Деснянском районе на улице Милютенко полицейские остановили девушку для проверки документов. Выяснилось, что она переносила в сумке пакеты с наркотиками и психотропами.

Следователи изъяли у девушки зип-пакеты с каннабисом и психотропным веществом, которые она собиралась продать. Впоследствии экспертиза установила, что изъятое – особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP.

Кроме того, во время обыска по месту жительства наркодилерки следователи также обнаружили пакеты с аналогичным содержанием, которые направили на экспертизу.

Задержанная – 18-летняя жительница Лесного массива. Ей объявили подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Девушке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

