В Киеве началось заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Чернышову

фото: radiosvoboda.org

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) началось заседание по избранию меры пресечения экс-вицепремьер-министру Алексею Чернышову. Прокуроры просят заключить его под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, Чернышову инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в Энергоатоме. Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет.

Сам Чернышев свою вину отрицает.

Ранее стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич, Чернышов и другие фигуранты коррупционных дел. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.