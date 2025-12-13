13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13:26  13 декабря
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
14:27  13 декабря
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 14:49

Стало известно, когда и где простятся со Степаном Гигой

13 декабря 2025, 14:49
Фото: Instagram.com/stepan.giga_official
Народного артиста Украины Степана Гигу похоронят во Львове на Лычаковском кладбище

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Степан Гига повелел быть похоронен во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю свободу и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", – говорится в сообщении.

Прощание со Степаном Гигой состоится в воскресенье, 14 декабря, во Львове. Начало церемонии – в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. В 19:00 будет совершен чин парастаса, а прощание будет продолжаться до 23:00.

Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, и начнутся в 14:00 в том же Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Напомним, Степан Гига ушел из жизни 12 декабря в возрасте 66 лет в результате болезни. Артист находился в больнице с 19 ноября.

смерть болезнь прощание народный артист похороны Степан Гига
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
