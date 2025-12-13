Стало известно, когда и где простятся со Степаном Гигой
Народного артиста Украины Степана Гигу похоронят во Львове на Лычаковском кладбище
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.
"Степан Гига повелел быть похоронен во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю свободу и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", – говорится в сообщении.
Прощание со Степаном Гигой состоится в воскресенье, 14 декабря, во Львове. Начало церемонии – в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. В 19:00 будет совершен чин парастаса, а прощание будет продолжаться до 23:00.
Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, и начнутся в 14:00 в том же Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.
Напомним, Степан Гига ушел из жизни 12 декабря в возрасте 66 лет в результате болезни. Артист находился в больнице с 19 ноября.