Фото: Instagram.com/stepan.giga_official

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Степан Гига повелел быть похоронен во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю свободу и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", – говорится в сообщении.

Прощание со Степаном Гигой состоится в воскресенье, 14 декабря, во Львове. Начало церемонии – в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. В 19:00 будет совершен чин парастаса, а прощание будет продолжаться до 23:00.

Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, и начнутся в 14:00 в том же Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Напомним, Степан Гига ушел из жизни 12 декабря в возрасте 66 лет в результате болезни. Артист находился в больнице с 19 ноября.