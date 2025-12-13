Олег Кипер. Фото: ОВА

Ситуация в Одесской области остается крайне сложной, как в городе, так и в области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Ночью регион подвергся одной из самых массированных атак: враг целенаправленно и массированно ударил по гражданской инфраструктуре, а также по объектам передачи и распределения электроэнергии.

Больше всего пострадала Одесса, где сосредоточена значительная часть населения области. Сейчас идет детальное обследование повреждений, чтобы как можно быстрее начать возобновление электроснабжения.

Первоочередная задача энергетиков по всей области – обеспечить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, чтобы возобновить подачу воды и тепла.

Уже найдены технические решения, которые позволили вернуть свет 40 тысячам жителей Одесской области. Задействованы все необходимые силы и средства. Энергетики работают круглосуточно.

Развернуты 428 круглосуточных пунктов несокрушимости. Работают 16 бюветов на альтернативных источниках питания, организованы 16 пунктов раздачи воды. Доставка воды в районы города уже начата. В ближайшее время планируют развернуть еще 32 пункта несокрушимости там, где потребность самая большая.

Чиновник отметил, что в области нет проблем с бутилированной водой. Торговые сети предупреждены еще с утра, склады имеют достаточный запас, дополнительные заказы у производителей уже оформлены.

Ситуация с горючим на АЗС стабильна. Снабжение осуществляется в полном объеме, дефицита нет. Кипер отметил, что очереди на отдельных заправках вызваны исключительно ажиотажным спросом.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию на местах и будем закрывать те вопросы, которые критически важны для людей. Держим ситуацию под постоянным контролем и продолжим информировать обо всех дальнейших шагах и решениях", – отметил Кипер.

Напомним, 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие. В Одессе после массированной атаки есть перебои с подачей воды и тепла, нет света.