Фото: скриншот

В результате одной из самых масштабных атак в Одессе пожар охватил дом Сергея Гайдаржи. Во время российского удара по городу в марте 2024 года мужчина потерял жену и четырехмесячного сына. Тогда ему вместе с двухлетней дочерью удалось выжить, однако семья осталась без жилья

О пожаре в новом доме Сергея сообщила его родственница София Сидак, передает RegioNews.

Женщина обнародовала видео, на котором зафиксированы последствия пожара: крыша почти полностью разрушена, окна выбиты, а на стенах заметны серьезные трещины. На месте работают спасательные службы.

Справка. В Одессе 2 марта 2024 года российский дрон попал в девятиэтажное здание, был полностью разрушен один из подъездов. В результате атаки погибла Анна Гайдаржи и четырехмесячный сын Тимофей. Муж Анны с двухлетней дочерью Лизой были в другой комнате, им удалось спастись.

Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.

В Одессе после массированной атаки есть перебои с подачей воды и тепла, нет света.

Глава ОВА рассказал, что ситуация в Одесской области остается крайне сложной, как в городе, так и в области.