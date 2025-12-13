Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Благодаря профессиональной и слаженной работе на этот раз были поражены два вражеских транспортных средства и камера видеонаблюдения. Госпогранслужба эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" за две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.