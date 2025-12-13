15:52  13 декабря
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: один человек погиб, еще двое – травмировались
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
13 декабря 2025, 18:56

Пограничники показали, как поразили на юге два автомобиля и камеру видеонаблюдения россиян

13 декабря 2025, 18:56
Фото: ГПСУ
Читайте також
На юге Украины пилоты дронов ГПСУ продолжают успешно уничтожать цели врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Благодаря профессиональной и слаженной работе на этот раз были поражены два вражеских транспортных средства и камера видеонаблюдения. Госпогранслужба эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" за две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.

Системная ложь как стиль российской политики
13 декабря 2025, 20:01
