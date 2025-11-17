16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
17 ноября 2025, 15:18

НАБУ начало расследование по коррупции в оборонной сфере

17 ноября 2025, 15:18
иллюстративное фото: из открытых источников
Госфинмониторинг не отвечает на запросы НАБУ по поводу коррупции в оборонке, но это не повлияет на расследование НАБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса.

Глава ведомства подтвердил информацию уважаемого американского издания Politico о том, что после разоблачения масштабной коррупции в энерггосекторе НАБУ возьмется за оборонку.

По его словам, Бюро уже проводит расследование. Однако во время этой работы детективы столкнулись с определенными проблемами, в частности, Госфинмониторинг не отвечал на запросы относительно отслеживания средств, связанных с оборонными закупками.

"Эта проблема уже довольно продолжительное время у нас, поскольку с февраля 2025 мы начали активно работать именно в направлении обороны", – отметил Кривонос.

Также он добавил, что отказ Госфимониторинга от сотрудничества не повлияет на расследование НАБУ.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

