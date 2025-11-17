18:43  17 листопада
17 листопада 2025, 16:54

У Києві розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову

17 листопада 2025, 16:54
Читайте также
фото: radiosvoboda.org
Читайте также
на русском языке

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Прокурори просять взяти його під варту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону обіймати посади до трьох років.

Сам Чернишов свою провину заперечує.

Раніше стало відомо, які псевдоніми використовували Міндіч, Чернишов та інші фігуранти корупційних справ. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

