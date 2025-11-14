10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 11:16

Удары РФ по энергетике: Донетчина, Киевщина и Одесщина частично обесточены

14 ноября 2025, 11:16
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате очередной комбинированной атаки россии по состоянию на утро 14 ноября в Донецкой, Киевской и Одесской областях зафиксировано значительное количество обесточенных потребителей

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что в конце минувших и в начале текущих суток враг нанес ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве областей Украины 14 ноября применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (2-4 очереди). Максимальные ограничения ожидаются вечером.

По состоянию на 9:30 потребление электричества на 4,8% ниже уровня предыдущего дня, что объясняется ясной погодой и эффективной работой бытовых солнечных электростанций.

"Укрэнерго" призывает потребителей бережно пользоваться электричеством, ограничивать мощные приборы и переносить энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных станций (с 11:00 до 13:00) или в ночное время (после 22:00).

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина , Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
