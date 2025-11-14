Удары РФ по энергетике: Донетчина, Киевщина и Одесщина частично обесточены

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате очередной комбинированной атаки россии по состоянию на утро 14 ноября в Донецкой, Киевской и Одесской областях зафиксировано значительное количество обесточенных потребителей

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что в конце минувших и в начале текущих суток враг нанес ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве областей Украины 14 ноября применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (2-4 очереди). Максимальные ограничения ожидаются вечером.

По состоянию на 9:30 потребление электричества на 4,8% ниже уровня предыдущего дня, что объясняется ясной погодой и эффективной работой бытовых солнечных электростанций.

"Укрэнерго" призывает потребителей бережно пользоваться электричеством, ограничивать мощные приборы и переносить энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных станций (с 11:00 до 13:00) или в ночное время (после 22:00).

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина , Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.