Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

Завтра, 14 ноября, большинство украинцев проведут часть дня без света из-за введенных ограничений потребления электроэнергии. Причиной таких мер "Укрэнерго" называет последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны.

Ограничения касаются как бытовых, так и промышленных потребителей. Согласно сообщению компании, графики почасовых отключений продлятся с 00:00 до 23:59 и предусматривают от 2 до 4 очередей ограничения. Для промышленности также предусмотрены меры по ограничению мощности в то же время.

Компания предупреждает, что время и объем отключений может изменяться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах "Укрэнерго". Такие меры призваны обеспечить стабильность энергосистемы при критических нагрузках.

Украинцам советуют заранее подготовиться к временному отключению электричества и учесть графики ограничений во время повседневных дел.

Напомним, Кабинет Министров создал специальный координационный штаб для обеспечения стабильной связи во время вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.