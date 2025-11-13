"Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях света до 16 часов почти по всей стране
Завтра большинство украинцев останутся без света из-за ограничения потребления электроэнергии, введенные "Укрэнерго"
Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.
Завтра, 14 ноября, большинство украинцев проведут часть дня без света из-за введенных ограничений потребления электроэнергии. Причиной таких мер "Укрэнерго" называет последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны.
Ограничения касаются как бытовых, так и промышленных потребителей. Согласно сообщению компании, графики почасовых отключений продлятся с 00:00 до 23:59 и предусматривают от 2 до 4 очередей ограничения. Для промышленности также предусмотрены меры по ограничению мощности в то же время.
Компания предупреждает, что время и объем отключений может изменяться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах "Укрэнерго". Такие меры призваны обеспечить стабильность энергосистемы при критических нагрузках.
Украинцам советуют заранее подготовиться к временному отключению электричества и учесть графики ограничений во время повседневных дел.
Напомним, Кабинет Министров создал специальный координационный штаб для обеспечения стабильной связи во время вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.