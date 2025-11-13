14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 19:08

"Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях света до 16 часов почти по всей стране

13 ноября 2025, 19:08
Фото: иллюстративное
Завтра большинство украинцев останутся без света из-за ограничения потребления электроэнергии, введенные "Укрэнерго"

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

Завтра, 14 ноября, большинство украинцев проведут часть дня без света из-за введенных ограничений потребления электроэнергии. Причиной таких мер "Укрэнерго" называет последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны.

Ограничения касаются как бытовых, так и промышленных потребителей. Согласно сообщению компании, графики почасовых отключений продлятся с 00:00 до 23:59 и предусматривают от 2 до 4 очередей ограничения. Для промышленности также предусмотрены меры по ограничению мощности в то же время.

Компания предупреждает, что время и объем отключений может изменяться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах "Укрэнерго". Такие меры призваны обеспечить стабильность энергосистемы при критических нагрузках.

Украинцам советуют заранее подготовиться к временному отключению электричества и учесть графики ограничений во время повседневных дел.

Напомним, Кабинет Министров создал специальный координационный штаб для обеспечения стабильной связи во время вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

