Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок чергової комбінованої атаки росії станом на ранок 14 листопада на Донеччині, Київщині та Одещині зафіксовано значну кількість знеструмлених споживачів

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. У постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості областей України 14 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (2-4 черги). Максимальні обмеження очікуються у вечірні години.

Станом на 9:30 споживання електрики на 4,8% нижче за рівень попереднього дня, що пояснюється ясною погодою та ефективною роботою побутових сонячних електростанцій.

"Укренерго" закликає споживачів ощадливо користуватися електрикою, обмежувати потужні прилади та переносити енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних станцій (з 11:00 до 13:00) або на нічний час (після 22:00).

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.