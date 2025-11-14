10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 11:16

Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені

14 листопада 2025, 11:16
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок чергової комбінованої атаки росії станом на ранок 14 листопада на Донеччині, Київщині та Одещині зафіксовано значну кількість знеструмлених споживачів

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. У постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості областей України 14 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (2-4 черги). Максимальні обмеження очікуються у вечірні години.

Станом на 9:30 споживання електрики на 4,8% нижче за рівень попереднього дня, що пояснюється ясною погодою та ефективною роботою побутових сонячних електростанцій.

"Укренерго" закликає споживачів ощадливо користуватися електрикою, обмежувати потужні прилади та переносити енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних станцій (з 11:00 до 13:00) або на нічний час (після 22:00).

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна електрика Укрэнерго Донецька область Київська область Одеська область атака відключення світла російська армія
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
Масований удар по Україні: деталі від Зеленського
14 листопада 2025, 10:09
У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок атаки 13 листопада зросла до восьми
14 листопада 2025, 09:39
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »