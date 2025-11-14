09:34  14 ноября
14 ноября 2025, 10:09

Массированный удар по Украине: детали от Зеленского

14 ноября 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 ноября Россия совершила массированную атаку по Украине. С ночи на местах работают спасатели и экстренные службы

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на утро известно о десятках раненых, среди них дети и беременная женщина подтверждена гибель четырех человек. Президент выразил соболезнования родным погибших.

В столице зафиксированы разрушения в десятках многоэтажек, также повреждено здание Посольства Азербайджана.

Под обстрелы также попали Киевщина, Харьковщина и Одесщина. В Сумской области, по предварительным данным, враг мог применить ракету "Циркон".

Президент подчеркнул, что Украина отвечает на эти атаки собственными дальнобойными средствами, а мир должен усиливать санкционное давление на Россию.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить", – подчеркнул он.

Он также отметил, что Украине нужны дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики и выразил надежду на конкретные решения ЕС и США.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

