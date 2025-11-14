Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
В ночь на 14 ноября Россия совершила массированную атаку по Украине. С ночи на местах работают спасатели и экстренные службы
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, по состоянию на утро известно о десятках раненых, среди них дети и беременная женщина подтверждена гибель четырех человек. Президент выразил соболезнования родным погибших.
В столице зафиксированы разрушения в десятках многоэтажек, также повреждено здание Посольства Азербайджана.
Под обстрелы также попали Киевщина, Харьковщина и Одесщина. В Сумской области, по предварительным данным, враг мог применить ракету "Циркон".
Президент подчеркнул, что Украина отвечает на эти атаки собственными дальнобойными средствами, а мир должен усиливать санкционное давление на Россию.
"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить", – подчеркнул он.
Он также отметил, что Украине нужны дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики и выразил надежду на конкретные решения ЕС и США.
Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.