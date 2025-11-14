Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели локализовали возгорания.

К сожалению, есть один пострадавший, ему оказали помощь.

"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания", – отметил чиновник.

Напомним, ночью 14 ноября враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили десятки домов.