Ночная атака на юг Одесщины: поврежден энергообъект
Ночью 14 ноября российская армия снова атаковала ударными дронами юг Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.
В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели локализовали возгорания.
К сожалению, есть один пострадавший, ему оказали помощь.
"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания", – отметил чиновник.
Напомним, ночью 14 ноября враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили десятки домов.