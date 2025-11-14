09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 09:27

Ночная атака на юг Одесщины: поврежден энергообъект

14 ноября 2025, 09:27
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 14 ноября российская армия снова атаковала ударными дронами юг Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели локализовали возгорания.

последствия обстрелов в Одесской области

К сожалению, есть один пострадавший, ему оказали помощь.

"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания", – отметил чиновник.

обстрелы в Одесской области

Напомним, ночью 14 ноября враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили десятки домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область война обстрелы пострадавший повреждения энергообъект
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Житомирщине снова судили медика, срезавшего обручальное кольцо с руки погибшего военного
14 ноября 2025, 10:30
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
14 ноября 2025, 10:17
Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
14 ноября 2025, 10:09
Украина нового поколения: без мешков и без страха перед властью
14 ноября 2025, 09:58
Комбинированный удар по критической инфраструктуре: силы ПВО ночью сбили 14 ракет и 405 дронов
14 ноября 2025, 09:53
В Николаеве количество пострадавших в результате атаки 13 ноября возросло до восьми
14 ноября 2025, 09:39
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
14 ноября 2025, 09:34
В Днепре женщина вместе с сыном решила зарабатывать на поджогах автомобилей: как ее наказали
14 ноября 2025, 09:30
Киевщина под ударом: ОВА показала последствия ночной атаки
14 ноября 2025, 09:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »