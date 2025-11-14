Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на столицу ночью 14 ноября погибли четыре человека

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека", – говорится в сообщении.

Еще 27 человек получили ранения, двое из них – дети. Всем пострадавшим медики оказали помощь, 15 из них были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Ранее сообщалось о трех погибших и 26 пострадавших.