Комбинированный удар по критической инфраструктуре: силы ПВО ночью сбили 14 ракет и 405 дронов
В ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 – "шахеды"):
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
- 3 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр;
- 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.
"Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина", – говорится в сообщении.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 419 воздушных целей:
- 405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 44 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.
Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.
На Одесщине ночью россияне ударили беспилотниками по объекту энергетики.
В Черкасской области силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА: обломки сбитых дронов повредили десятки домов.