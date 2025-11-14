09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 09:53

Комбинированный удар по критической инфраструктуре: силы ПВО ночью сбили 14 ракет и 405 дронов

14 ноября 2025, 09:53
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 – "шахеды"):

  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
  • 3 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
  • 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр;
  • 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.

"Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина", – говорится в сообщении.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 419 воздушных целей:

  • 405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
  • 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 44 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Атака на Украину 14 ноября 2025 года

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

На Одесщине ночью россияне ударили беспилотниками по объекту энергетики.

В Черкасской области силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА: обломки сбитых дронов повредили десятки домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ракетный удар ПВО беспилотники дрон ракета
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Житомирщине снова судили медика, срезавшего обручальное кольцо с руки погибшего военного
14 ноября 2025, 10:30
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
14 ноября 2025, 10:17
Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
14 ноября 2025, 10:09
Украина нового поколения: без мешков и без страха перед властью
14 ноября 2025, 09:58
В Николаеве количество пострадавших в результате атаки 13 ноября возросло до восьми
14 ноября 2025, 09:39
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
14 ноября 2025, 09:34
В Днепре женщина вместе с сыном решила зарабатывать на поджогах автомобилей: как ее наказали
14 ноября 2025, 09:30
Ночная атака на юг Одесщины: поврежден энергообъект
14 ноября 2025, 09:27
Киевщина под ударом: ОВА показала последствия ночной атаки
14 ноября 2025, 09:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »