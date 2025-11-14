Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 – "шахеды"):

430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

3 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

1 противокорабельную ракету "Циркон";

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр;

9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.

"Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина", – говорится в сообщении.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 419 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 44 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

На Одесщине ночью россияне ударили беспилотниками по объекту энергетики.

В Черкасской области силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА: обломки сбитых дронов повредили десятки домов.