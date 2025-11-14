В Николаеве количество пострадавших в результате атаки 13 ноября возросло до восьми
В Николаеве количество пострадавших в результате вражеской атаки "шахедом" утром 13 ноября возросло до восьми
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Ранения получили восемь человек, двум из них медицинская помощь была оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что в больницах находятся шесть пострадавших, по состоянию на утро – все стабильные, средней тяжести.
Напомним, 13 ноября около 08:45 российская армия нанесла удар по Николаеву ударным беспилотником типа "Шахед". Под атаку попала промышленная инфраструктура города.
