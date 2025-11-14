В Черкасской области ПВО обезвредила 30 дронов: обломки повредили десятки домов
Ночью 14 ноября враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 30 российских БПЛА
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
К счастью, пострадавших нет. Однако обломки дронов повлекли за собой значительные повреждения жилой инфраструктуры.
В Черкасском районе обломками повреждены по меньшей мере 12 частных домов и хозяйственных построек: выбиты окна, повреждены кровли. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба низкого давления.
В Золотоношском районе, по предварительным данным, обломками повреждены 15 домов и два автомобиля.
В Уманском районе взрывной волной выбиты несколько окон в жилых домах.
На местах работают соответствующие службы. Продолжается обследование территорий.
Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. По предварительной информации, в Киеве в результате атаки погибли три человека. Число пострадавших возросло до 26.