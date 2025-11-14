Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

К счастью, пострадавших нет. Однако обломки дронов повлекли за собой значительные повреждения жилой инфраструктуры.

В Черкасском районе обломками повреждены по меньшей мере 12 частных домов и хозяйственных построек: выбиты окна, повреждены кровли. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба низкого давления.

В Золотоношском районе, по предварительным данным, обломками повреждены 15 домов и два автомобиля.

В Уманском районе взрывной волной выбиты несколько окон в жилых домах.

На местах работают соответствующие службы. Продолжается обследование территорий.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. По предварительной информации, в Киеве в результате атаки погибли три человека. Число пострадавших возросло до 26.