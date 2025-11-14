09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 09:23

Киевщина под ударом: ОВА показала последствия ночной атаки

14 ноября 2025, 09:23
Фото: Киевская ОВА
В Киевской области россияне в течение более пяти часов враг обстреливал мирные населенные пункты ракетами и дронами

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Он напомнил, что в результате атаки травмированы шесть человек, среди которых ребенок 7 лет.

На утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

Последствия были зафиксированы в пяти районах области и были показаны в Киевской областной военной администрации (ОВА):

  • Бучанский район – повреждены 9 частных домов (от выбитых окон до частичного разрушения жилья);
  • Белоцерковский район – поражен ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений;
  • Вышгородский район – повреждено 14 частных домов и автомобилей;
  • Фастовский район – поврежден один частный дом;
  • Обуховский район – уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.

Местные спасатели, полицейские, медики и коммунальные службы работают над восстановлением пострадавшего имущества.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

Столица также подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. По предварительным данным, четири человека погибли, по меньшей мере 26 получили травмы. Вспыхнули пожары, во многих районах есть повреждения.

