В Харьковской области вражеский дрон попал в автомобиль газовой службы

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что 14 ноября около 07:30 в селе Черкасские Тишки вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, выехавший на ремонт ранее поврежденного газопровода.

К счастью, пострадавших нет.

Также город Чугуев подвергся массированной атаке тринадцатью ударными беспилотниками. Повреждено гражданское предприятие.

Кроме того, вчера около 16:00 в результате российского удара по селу Гусинка Купянского района ранен 74-летний мужчина.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.