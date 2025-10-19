13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 16:35

Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда

19 октября 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: Фейсбук/Геннадий Труханов
В 2017 году мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в Сергиево-Посадский суд Московской области с иском о признании своего российского паспорта недействительным

Об этом пишет издание "Ґрати", передает RegioNews.

Как установили журналисты издания, суд признал документ незаконно выданным. Решение суда засвидетельствовало, что паспорт был оформлен без подтверждения наличия гражданства РФ, а более поздние действия миграционных органов по обмену документов по достижении Трухановым 45 лет также противоречили закону.

История с российским паспортом у Труханова тянется с начала 1990-х годов. Первый документ, вероятно, был выдан в 1992 году на основании паспорта СССР во время прохождения им службы в Республике Дагестан. Последующие паспорта оформлялись в Сергиево-Посаде, в частности в 2003-м и 2011-х годах, после достижения 45-летнего возраста. Суд 2017 года признал эти документы незаконными, поскольку их выдача проходила без проверки факта наличия гражданства РФ.

14 октября 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства из-за подтвержденного наличия у него российского паспорта. Указ базируется на данных Службы безопасности Украины, обнародовавшей ряд доказательств, в том числе скриншоты загранпаспорта РФ. Мэр Одессы отрицает наличие российского гражданства и заявил, что планирует обжаловать решение в Верховном суде Украины, а при необходимости – в Европейском суде по правам человека.

Ранее информация о российском паспорте Труханова появилась еще в 2014 году. Тогда журналисты публиковали документы ФТС РФ, подтверждающие наличие у него паспорта с пропиской в Буйнакске. Труханов не раз заявлял, что паспорта не получал и никогда не обращался за гражданством РФ. Однако судебные решения в России в 2017 году подтверждают факт выдачи паспорта, хоть и с нарушениями процедур.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд относительно решения о его отстранении. По словам Труханова, у него нет и никогда не было российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.

суд паспорт Одесса Труханов Геннадий Леонидович гражданство Зеленский паспорт России
