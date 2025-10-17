09:41  17 октября
17 октября 2025, 10:52

Нетрезвый киевлянин заблокировал дорогу и разбил стекло автобуса: получил более 5 лет тюрьмы

17 октября 2025, 10:52
Фото: Национальная полиция
В Киеве 23-летний мужчина получил обвинительный приговор за хулиганские действия в общественном транспорте и невыполнение условий испытательного срока

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в Днепровском районе.

В сентябре этого года правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировал проезжую полосу и перекрыл движение водителям. После замечания водителя автобуса молодой человек выбил стекло в дверях транспортного средства, зашел в салон и начал приставать к пассажирам.

На место происшествия прибыли полицейские, задокументировавшие нарушения.

Как установило следствие, мужчина на момент совершения преступления находился на испытательном сроке за предварительное наркопреступление.

Суд учел неотбытую часть наказания и назначил ему ограничение свободы сроком на один год, а также добавил неотбытую часть наказания за наркопреступление.

В итоге киевлянин проведет в тюрьме 5 лет и 3 месяца.

Напомним, в Киеве женщина подожгла дверь квартиры собственной дочери. Между ними был конфликт. Поэтому мать решила отомстить и подожгла входную дверь в квартиру.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
