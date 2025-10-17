Нетрезвый киевлянин заблокировал дорогу и разбил стекло автобуса: получил более 5 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Киеве 23-летний мужчина получил обвинительный приговор за хулиганские действия в общественном транспорте и невыполнение условий испытательного срока

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в Днепровском районе.

В сентябре этого года правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировал проезжую полосу и перекрыл движение водителям. После замечания водителя автобуса молодой человек выбил стекло в дверях транспортного средства, зашел в салон и начал приставать к пассажирам.

На место происшествия прибыли полицейские, задокументировавшие нарушения.

Как установило следствие, мужчина на момент совершения преступления находился на испытательном сроке за предварительное наркопреступление.

Суд учел неотбытую часть наказания и назначил ему ограничение свободы сроком на один год, а также добавил неотбытую часть наказания за наркопреступление.

В итоге киевлянин проведет в тюрьме 5 лет и 3 месяца.

