17 октября 2025, 18:06

В Мукачево арестовали 32-летнего водителя, сбившего насмерть пешехода в феврале 2024 года

17 октября 2025, 18:06
Фото: Прокуратура Украины
Суд арестовал 32-летнего жителя Кривого Рога, которого следствие считает виновным в гибели пешехода во время аварии, которая произошла в Мукачево в прошлом году

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Мукачево суд взял под арест 32-летнего жителя Кривого Рога, подозреваемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла еще в феврале 2024 года. Согласно данным следствия, мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi S4, значительно превысил скорость и не учел дорожную ситуацию. В результате он совершил наезд на переходившего дорогу 53-летнего пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был арестован после аудита дела

Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, после инцидента подозреваемый пытался запутать следствие и препятствовал проведению следственного эксперимента. Однако результаты проведённых экспертиз подтвердили, что именно его действия стали непосредственной причиной трагедии.

В сентябре 2025 года во время аудита уголовных производств по ДТП с тяжелыми последствиями водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). После рассмотрения ходатайства прокурора судья Ужгородского горрайонного суда избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под арестом сроком на 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Ранее сообщалось, на Прикарпатье в смертельной аварии погиб 15-летний водитель. За рулем он находился без разрешения, а поездка закончилась трагедией – авто вылетело в кювет после столкновения с другим транспортом.

