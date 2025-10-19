Фото: Фейсбук/Геннадій Труханов

У 2017 році мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до Сергієво-Посадського суду Московської області з позовом про визнання свого російського паспорта недійсним

Про це пише видання "Ґрати", передає RegioNews.

Як встановили журналісти видання, суд визнав документ незаконно виданим. Рішення суду засвідчило, що паспорт було оформлено без підтвердження наявності громадянства РФ, а пізніші дії міграційних органів щодо обміну документів після досягнення Трухановим 45 років також суперечили закону.

Історія з російським паспортом у Труханова тягнеться з початку 1990-х років. Перший документ, ймовірно, видали у 1992 році на підставі паспорта СРСР під час проходження ним служби в Республіці Дагестан. Подальші паспорти оформлювалися у Сергієво-Посаді, зокрема у 2003 та 2011 роках, після досягнення 45-річного віку. Суд 2017 року визнав ці документи незаконними, оскільки їх видача відбувалася без перевірки факту наявності громадянства РФ.

14 жовтня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Труханова українського громадянства через підтверджену наявність у нього російського паспорта. Указ базується на даних Служби безпеки України, яка оприлюднила низку доказів, зокрема скриншоти закордонного паспорта РФ. Мер Одеси заперечує наявність російського громадянства і заявив, що планує оскаржувати рішення у Верховному суді України, а за потреби – у Європейському суді з прав людини.

Раніше інформація про російський паспорт Труханова з’явилася ще у 2014 році. Тоді журналісти публікували документи ФМС РФ, які підтверджували наявність у нього паспорта з пропискою в Буйнакську. Труханов неодноразово заявляв, що паспорта не отримував і ніколи не звертався за громадянством РФ. Проте судові рішення у Росії 2017 року підтверджують факт видачі паспорта, хоч і з порушеннями процедур.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Як відомо, посадовець заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства.

Журналісти вважають підробкою копію російського закордонного паспорта Труханова з матеріалів СБУ.