Фото: Telegram/Гончаренко

По его словам, без этой помощи российская армия могла бы очень быстро взять столицу

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне 17 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что благодаря американским противотанковым комплексам "Javelin" Киев смог избежать быстрого захвата со стороны российских войск.

Владимир Зеленский подчеркнул важность четких гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что именно этот вопрос является приоритетным в нынешних переговорах. Во время пресс-конференции Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится завершить войну, однако в ответ на вопрос журналистов, не пытается ли Кремль выиграть время, отметил, что его это не беспокоит.

Встреча продолжилась за закрытыми дверями в Зале Кабинета, где, как заметили журналисты, висела картина "Миротворцы" с Линкольном, ранее расположенная в персональной столовой Овального кабинета.

Накануне встречи в Вашингтоне Трамп не исключил, что может предупредить Путина о возможной передаче Украине Tomahawk. При этом он подчеркнул свое стремление к скорейшему завершению войны.

Напомним, во время встречи в Вашингтоне журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, получит ли Украина разрешение на применение дальнобойных ударов.