Прокуратура будет просить арест без права залога для подозреваемого в убийстве Парубия

Прокуратура будет просить суд заключить под стражу 52-летнего львовянина, подозреваемого в убийстве экспредседателя Верховной Рады Андрея Парубия, без возможности внесения залога

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета, передает RegioNews.

"Мы будем просить безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога", – отметил он.

Мерет добавил, что ходатайство будет передано в суд в ближайшее время.

Руководитель прокуратуры также подчеркнул, что следствию еще предстоит провести значительное количество процессуальных действий. В частности, необходимо собрать всю доказательную базу и довести дело до приговора.

Напомним, подозреваемый в убийстве народного депутата Андрей Парубий официально уведомлен о подозрении. Мужчине инкриминируют умышленное убийство (ч.1 ст.115 УКУ) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УКУ).

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого преступника. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Как известно, 30 августа во Львове был убит бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий. Вероятного исполнителя преступления задержали в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.

