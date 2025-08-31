Фото: иллюстративное

В городе организуют ряд мероприятий в память об Андрее Парубии, которые продлятся два дня и включают парастас и похороны

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

Во Львове состоится прощание с Андреем Парубием, бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом и общественным деятелем, который погиб 30 августа на одной из улиц города.

Завтра, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас с участием семьи, коллег и общественности.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в том же соборе начнется погребальная церемония. После церемонии в 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания, после чего Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, 30 августа в первой половине дня во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего и СМИ, но впоследствии президент Владимир Зеленский и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Как известно, убийство Андрея Парубия повергло в шок политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.