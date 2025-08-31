14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 17:19

Стало известно, когда и где состоится прощание с Андреем Парубием во Львове

31 августа 2025, 17:19
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В городе организуют ряд мероприятий в память об Андрее Парубии, которые продлятся два дня и включают парастас и похороны

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

Во Львове состоится прощание с Андреем Парубием, бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом и общественным деятелем, который погиб 30 августа на одной из улиц города.

Завтра, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас с участием семьи, коллег и общественности.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в том же соборе начнется погребальная церемония. После церемонии в 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания, после чего Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, 30 августа в первой половине дня во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего и СМИ, но впоследствии президент Владимир Зеленский и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Как известно, убийство Андрея Парубия повергло в шок политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Парубий Львов похороны кладбище политики убийство
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
Зеленский сообщил о ходе расследования убийства Парубия
30 августа 2025, 17:10
Глава МИД Польши назвал Парубия одним из лучших сынов Украины
30 августа 2025, 17:00
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
31 августа 2025, 18:51
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
31 августа 2025, 18:07
Враг продвинулся в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState
31 августа 2025, 17:43
Российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, - Берлинская
31 августа 2025, 16:48
Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО
31 августа 2025, 16:34
Война за идентичность: убийство Парубия как символ борьбы за украинство
31 августа 2025, 15:30
В Китае стартовал саммит ШОС: кого из лидеров уже заметили и что обсуждают
31 августа 2025, 15:02
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
31 августа 2025, 14:09
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »