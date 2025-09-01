Фото: Национальная полиция Украины

Задержание произошло на территории Хмельницкой области. Правоохранители отметили, что подозреваемый был установлен и взят под контроль после проведения ряда оперативных мероприятий.

Как сообщает 5-й канал со ссылкой на собственные источники, в течение года мужчина находился под влиянием российских спецслужб. Его шантажировали сведениями о месте захоронения погибшего на войне сына. Согласно предварительным данным, именно давление и манипуляции могли стать одним из факторов, повлекших за собой преступление.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове по дороге в собственный дом. Событие вызвало широкий резонанс в обществе и стало предметом обсуждения среди политиков, правозащитников и международных партнеров Украины.

В сети обнародовали фото возможного подозреваемого и кадры камер наблюдения, которые зафиксировали момент убийства Андрея Парубия.

Вероятного убийцу бывшего главы ВР задержали в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.

Правоохранители подчеркнули, что детали расследования пока не разглашаются в интересах следствия. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура объявит подозреваемому официальное обвинение и определит меру пресечения.

