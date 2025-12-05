Фото: ОВА

В ночь на 5 декабря два района Днепропетровской области были атакованы российскими оккупантами

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Синельниковщине вражеские войска попали БпЛА по Васильковской громаде. Погиб 12-летний мальчик. Пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина, им оказали необходимую медпомощь.

В результате атаки возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден.

Никопольский район россияне терроризировали артиллерией, FPV-дронами, также совершил обстрел из РСЗО "Град".

От вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая, Покровская громады. Повреждены два частных дома, пять многоквартирных домов, разбита машина. Минно-взрывной травмы получил 70-летний местный житель.

Чиновник отметил, что силы ПВО ночью сбили на Днепропетровщине девять беспилотников.

На фото – последствия обстрелов Никопольщины.

Напомним, 4 декабря россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне. В момент "прилета" врачи принимали роды.