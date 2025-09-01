14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія

01 вересня 2025, 13:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокуратура проситиме суд взяти під варту 52-річного львів'янина, підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, без можливості внесення застави

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на керівника Львівської обласної прокуратури Миколу Мерета, передає RegioNews.

"Ми будемо просити безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави", – зазначив він.

Мерет додав, що клопотання буде передане до суду найближчим часом.

Керівник прокуратури також наголосив, що слідству ще належить провести значну кількість процесуальних дій. Зокрема, необхідно зібрати всю доказову базу та довести справу до судового вироку.

Нагадаємо, підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія офіційно повідомлено про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ).

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного злочинця. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Як відомо, 30 серпня у Львові був убитий колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Ймовірного виконавця злочину затримали в ніч на 1 вересня на Хмельниччині.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

