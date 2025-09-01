Фото: Национальная полиция Украины

Подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия официально сообщено о подозрении

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал документ относительно 52-летнего львовянина, задержанного по подозрению в совершении преступления. Мужчине инкриминируют умышленное убийство (ч.1 ст.115 УКУ) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УКУ).

В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе обыски и другие процессуальные мероприятия. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом без права внесения залога.

Напомним, ранее обнародовали первые кадры задержания предполагаемого преступника, стрелявшего в Андрея Парубия. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, 30 августа во Львове был убит бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий. Вероятного исполнителя преступления задержали в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.