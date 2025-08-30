Глава МИД Польши назвал Парубия одним из лучших сынов Украины

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский глубоко удивлен известием о трагической гибели народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он выразил искренние соболезнования его семье, друзьям и всему народу Украины.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает RegioNews.

"Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, потерявшей одного из своих лучших сыновей", – отметил Сикорский.

Дипломат также поделился личными воспоминаниями о знакомстве с Парубием во время Революции Достоинства.

"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении убийств в 2014 году. Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса", – рассказал он.

Напомним, сегодня в первой половине дня во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего и СМИ, но впоследствии президент Владимир Зеленский и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Как известно, убийство Андрея Парубия повергло в шок политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.