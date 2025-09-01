Фото: из открытых источников

Подозреваемый в убийстве бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия уже дал первые показания после задержания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

По словам президента, генпрокурор Руслан Кравченко доложил ему о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

Задержанный уже дал первые показания. Сейчас проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Зеленский отметил, что к работе привлечены правоохранители, прокуратура, СБУ и МВД, которые продолжают работать круглосуточно.

Напомним, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего, но СМИ, а впоследствии президент Владимир Зеленский и глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия.

Убийство шокировало политиков в Украине и за границей. Они призывали к скорейшему и справедливому расследованию. Убийство бывшего главы ВР прокомментировал и глава ГУР Кирилл Буданов.

Прощание с Андреем Парубием начнется 1 сентября во Львове, похороны пройдут 2 сентября.

Вероятного убийцу Парубиязадержали около полуночи в Хмельницкой области.