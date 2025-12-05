Спасатели ликвидировали пожар, нанесенный ударами БпЛА в Харькове

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города. Возникли несколько очагов возгорания на общей площади 500 кв. м.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеской атакой.

Напомним, поздно вечером 4 декабря в Харькове зафиксировали три удара вражеских дронов.