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25 июля 2025, 23:55

Боятся политических преследований: десятки депутатов не хотят восстанавливать полномочия НАБУ и САП

25 июля 2025, 23:55
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Фото: Укринформ
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В СМИ рассказали, что многие депутаты сомневаются в голосовании за восстановление независимости НАБУ и САП. Они боятся, что это используют против них

Об этом сообщает Financial Times, передает Regionews.

Журналисты со ссылкой на собственные источники отметили, что десятки депутатов (около 70 из них) потенциально отказываются голосовать за восстановление независимости НАБУ и САП. Отмечается, что они могут опасаться, что эти восстановленные полномочия прокуроры используют против них для мести.

Источники из Офиса президента сообщили журналистам, что десятки депутатов выразили недовольство мерой, отменяющей законопроект, принятый 22 июля. Такие депутаты, которые могут отказаться, говорят в издании, могут поставить под угрозу усилия Зеленского по отмене закона, который широко критиковали союзники Украины и граждане.

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

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