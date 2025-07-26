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В столице продолжается пятый день протестов против скандального законопроекта. Люди собрались на том же месте

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

С 20 часов киевляне снова собрались на протест у театра Франко. Горожане митингуют против скандального законопроекта об ограничении НАБУ и САП. На кадрах с места можно заметить транспаранты с надписями, критикующими решение власти.

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

Также киевляне уже анонсировали митинг на 30 июля за день до принятия закона, который подал Владимир Зеленский.