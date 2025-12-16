14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 11:52

Блокировка трибуны в ВР переросла в драку: конфликт Таруты и Безуглой

16 декабря 2025, 11:52
Скриншот с видео
Сегодня, 16 декабря, народная депутат Марьяна Безугла заблокировала парламентскую трибуну во время заседания Верховной Рады. Впоследствии это переросло в стычку. Нардеп Сергей Тарута срывал ленты и вступил в словесную перепалку с Безуглой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, депутат заявила, что ее действия являются формой протеста. Она требует проведения военной реформы, переосмысления подходов планирования обороны Украины, а также решения вопросов сроков службы и ротации военнослужащих.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук неоднократно призвал уволить парламентскую трибуну и возобновить работу пленарного заседания. Впрочем, Марьяна Безуглая продолжила блокировать трибуну, отказываясь выполнить требования председательствующего.

Между Стефанчуком и Безуглой продолжался публичная перепалка. К ситуации также присоединился народный депутат Николай Тищенко, который подошел к трибуне и пытался уговорить Марьяну Безуглу покинуть свое место.

"Я обращаюсь к вашему разуму и сознанию", – заявил Стефанчук, пытаясь унять конфликт и возобновить работу парламента.

На данный момент напряжение в зале сохраняется, а пленарное заседание фактически заблокировано.

Напомним, ранее экснардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
