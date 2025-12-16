Блокировка трибуны в ВР переросла в драку: конфликт Таруты и Безуглой

Скриншот с видео

Сегодня, 16 декабря, народная депутат Марьяна Безугла заблокировала парламентскую трибуну во время заседания Верховной Рады. Впоследствии это переросло в стычку. Нардеп Сергей Тарута срывал ленты и вступил в словесную перепалку с Безуглой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, депутат заявила, что ее действия являются формой протеста. Она требует проведения военной реформы, переосмысления подходов планирования обороны Украины, а также решения вопросов сроков службы и ротации военнослужащих.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук неоднократно призвал уволить парламентскую трибуну и возобновить работу пленарного заседания. Впрочем, Марьяна Безуглая продолжила блокировать трибуну, отказываясь выполнить требования председательствующего.

Между Стефанчуком и Безуглой продолжался публичная перепалка. К ситуации также присоединился народный депутат Николай Тищенко, который подошел к трибуне и пытался уговорить Марьяну Безуглу покинуть свое место.

"Я обращаюсь к вашему разуму и сознанию", – заявил Стефанчук, пытаясь унять конфликт и возобновить работу парламента.

На данный момент напряжение в зале сохраняется, а пленарное заседание фактически заблокировано.

Напомним, ранее экснардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

