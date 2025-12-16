15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 15:07

Россияне запускают бронепоезд на оккупированной части Запорожской области

16 декабря 2025, 15:07
фото: t.me/andriyshTime
РФ пытается восстановить железнодорожное сообщение на оккупированной части Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.

По его словам, в Мелитополе в депо с участием российского Минтранса собрали специально подготовленный поезд с "усиленной системой защиты".

В состав поезда включена отдельная секция с оборудованием для противодействия БПЛА, дополнительно укреплены кабины машинистов и топливные баки, а ходовая часть локомотива прикрыта металлическими листами.

Оккупанты объясняют это необходимостью "обеспечения безопасности локомотивных бригад и хранения грузов" на участке Волноваха – Мелитополь.

"Фактически речь идет о попытке наладить движение по железной дороге в зоне постоянной опасности, где даже гражданская инфраструктура вынужденно переводится в полувоенный режим", – отмечает Андрющенко.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 850 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов 14 человек получили ранения.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
