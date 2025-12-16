Россияне запускают бронепоезд на оккупированной части Запорожской области
РФ пытается восстановить железнодорожное сообщение на оккупированной части Запорожской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.
По его словам, в Мелитополе в депо с участием российского Минтранса собрали специально подготовленный поезд с "усиленной системой защиты".
В состав поезда включена отдельная секция с оборудованием для противодействия БПЛА, дополнительно укреплены кабины машинистов и топливные баки, а ходовая часть локомотива прикрыта металлическими листами.
Оккупанты объясняют это необходимостью "обеспечения безопасности локомотивных бригад и хранения грузов" на участке Волноваха – Мелитополь.
"Фактически речь идет о попытке наладить движение по железной дороге в зоне постоянной опасности, где даже гражданская инфраструктура вынужденно переводится в полувоенный режим", – отмечает Андрющенко.
Напомним, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 850 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов 14 человек получили ранения.