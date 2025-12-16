Россияне запускают бронепоезд на оккупированной части Запорожской области

фото: t.me/andriyshTime

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.

По его словам, в Мелитополе в депо с участием российского Минтранса собрали специально подготовленный поезд с "усиленной системой защиты".

В состав поезда включена отдельная секция с оборудованием для противодействия БПЛА, дополнительно укреплены кабины машинистов и топливные баки, а ходовая часть локомотива прикрыта металлическими листами.

Оккупанты объясняют это необходимостью "обеспечения безопасности локомотивных бригад и хранения грузов" на участке Волноваха – Мелитополь.

"Фактически речь идет о попытке наладить движение по железной дороге в зоне постоянной опасности, где даже гражданская инфраструктура вынужденно переводится в полувоенный режим", – отмечает Андрющенко.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 850 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов 14 человек получили ранения.