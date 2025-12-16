15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
В Одесской области будут судить пограничника, который переправлял уклонистов в Молдову

Фото: ГБР
Завершено досудебное расследование в отношении инспектора пограничной службы, организовавшего для военнообязанных нелегальный канал пересечения границы с Молдовой. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Его обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Злоумышленник внес залог почти 1 млн грн, которые по его просьбе направили для поддержки обороноспособности ВСУ.

Обвиняемому грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, после года службы пограничник решил превратить свои знания об охране границы в бизнес. Он знал маршруты патрулирования, особенности местности и графики дежурств коллег. За 9 тысяч долларов инспектор предложил двум мужчинам переправить их на собственном авто в Молдову вне пунктов пропуска. Инспектора задержали в сентябре 2025 года при получении всей суммы оплаты за "услугу".

