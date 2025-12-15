Скороход вышла из СИЗО: залог внесли третьи лица – адвокат

Фото: Общественное Новости/Полина Паламарчук

За народную депутат Анну Скороход внесли залог в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен. Она покинула следственный изолятор и находится в Киеве с электронным браслетом контроля

Эту информацию Суспильному подтвердил адвокат Олег Бургела, передает RegioNews.

По его словам, залог внесли третьи лица 12 декабря после обеда. Кто именно оплатил сумму, не уточняется.

Ранее сама Скороход в суде заявляла, что у нее нет таких денег. Адвокат уточнил, что внесенные средства не принадлежат депутату.

Бургела уже обжаловал меру пресечения. Защита просит суд уменьшить сумму залога и отменить электронный браслет, аргументируя это тем, что депутат не ограничен в передвижении по Украине.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народная депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", – отметил адвокат.

Следующее заседание в Высшем антикоррупционном суде, где будут рассматриваться арест имущества депутата, запланировано на 15 декабря.

Напомним, 9 декабря народной депутате избрали меру пресечения – более 3 млн грн в качестве залога.

Что известно о деле

5 декабря представители НАБУ и СБУ провели обыск в жилище Анны Скороход и объявили ей подозрение в вымогательстве взятки в составе группы лиц. По данным следствия, депутат якобы организовала деятельность преступной группировки, которая предложила бизнесмену за 250 тысяч долларов уладить вопрос с СНБО о введении экономических санкций в отношении конкурентной компании.

В качестве доказательства дела НАБУ и САП обнародовали фрагмент скрыто записанного видео, на котором якобы Скороход общается с мужем и предлагает ему передать средства, обещая выдать две расписки.

Депутат отрицает свою причастность и заявляет, что запись сфальсифицирована, на самом деле содержит лишь "вырванные из контекста" фрагменты. Впрочем, деталей о том, что происходило на видео по ее версии, она пока не раскрыла, но пообещала сделать это позже.

Скороход также считает, что дело "сфабриковано для политического давления", целью которого было воспрепятствовать его запланированной на 7 декабря поездке на международные встречи в США.

Журналисты выяснили, что по этому делу есть еще трое подозреваемых, один из которых – заместитель директора благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Андрей С. Он уже задержан.

Кто такая Анна Скороход

Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальная академия внутренних дел (правоведение).

В 2019-м избрана народной депутатом по мажоритарному округу № 93; сначала была в составе фракции Слуга народа, но уже в ноябре того же года ее исключили. С 2020 года – член депутатской группы "За будущее".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров ее фамилия фигурировала в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Кроме того, имя Скороход ранее упоминалось в так называемых пленках Миндича, которые публиковал Центр противодействия коррупции. Во время слушания по делу другого подозреваемого Дмитрия Басова прокурор зачитал сообщение от НАБУ, в котором фигурировало требование, чтобы Скороход или другая депутат подготовили депутатские запросы.

