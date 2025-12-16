Блокування трибуни у ВР переросло в бійку: конфлікт Тарути та Безуглої

Скриншот із відео

Сьогодні, 16 грудня, народна депутатка Мар'яна Безугла заблокувала парламентську трибуну під час засідання Верховної Ради. Згодом це переросло в сутичку. Нардеп Сергій Тарута зривав стрічки та вступив у словесну перепалку з Безуглою

Про це передає RegioNews із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, депутатка заявила, що її дії є формою протесту. Вона вимагає проведення військової реформи, переосмислення підходів до планування оборони України, а також вирішення питань термінів служби та ротації військовослужбовців.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово закликав звільнити парламентську трибуну та відновити роботу пленарного засідання. Втім, Мар'яна Безугла продовжила блокувати трибуну, відмовляючись виконати вимоги головуючого.

Між Стефанчуком та Безуглою тривала публічна суперечка. До ситуації також долучився народний депутат Микола Тищенко, який підійшов до трибуни та намагався вмовити Мар'яну Безуглу залишити своє місце.

"Я звертаюсь до вашого глузду і свідомості", – заявив Стефанчук, намагаючись вгамувати конфлікт і відновити роботу парламенту.

Станом на цей момент напруга в залі зберігається, а пленарне засідання фактично заблоковане.

Нагадаємо, раніше екснардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що не голосуватиме у Раді, поки не звільнять Єрмака. Відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

