Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 07:39

Коломойский останется под стражей до февраля 2026 года

12 декабря 2025, 07:39
Фото: из открытых источников
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для олигарха Игоря Коломойского до 6 февраля 2026 года

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

"Продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 6.02.2026 включительно", – отметил судья.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Напомним, очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно упразднено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали. Позже появилась информация, что судебное заседание перенесли на 11 декабря.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

