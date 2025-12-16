Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко – СМИ

Фото: "Слуга народа"

Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов во время войны при профильном комитете Верховной Рады будет создана рабочая группа

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник, передает RegioNews.

Решение о создании группы приняли депутаты на Согласительном совете. Возглавит ее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

К работе группы также будут привлечены представители общественных организаций.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Как известно, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

