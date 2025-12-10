14:20  10 декабря
В Одессе разоблачили организаторов нелегального онлайн-покера
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 14:08

"Пронин вон!": под Радой требуют увольнения главы Госфинмониторинга

10 декабря 2025, 14:08
Читайте також українською мовою
Фото: 5 канал
Читайте також
українською мовою

В Киеве под зданием комитетов Верховной Рады, где сегодня заседает Временная следственная комиссия по делу "Миндичгейт", проходит митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина

Об этом сообщает 5 канал, передает RegioNews.

Участники держат плакаты с надписями: "Пронин, кто украл 200 млн на фортификациях?", "Почему мои братья в недостроенных окопах?", "Пронин продает санкции СНБО", "Пронин за Ермаком".

Фото: 5 канал
Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

К митингующим присоединилась депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина. Она заявила, что во время руководства Пронина служба не зафиксировала подозрительных транзакций, которые, по данным следствия, позволили группе Миндича выводить средства, обналичивать криптовалюту и наличные деньги.

Нина Южанина. Фото: 5 канал

Южанина также подчеркнула, что после прихода Пронина из Госфинмониторинга ушла значительная часть специалистов с многолетним опытом работы, которые "не хотят работать с ним".

Депутат добавила, что в парламенте зарегистрировано постановление с предложением Кабмина уволить Пронина. Однако премьер Юлия Свириденко во время последнего часа вопросов к правительству заявила, что не видит оснований для его отставки.

"Если она не видит, то многие будут прикрывать друг друга", - отметила Южанина.

Политолог и экс-народный депутат ВР Виктор Уколов пишет, что Пронин на ВСК "клеит дурака по полной программе".

"На прямой вопрос народных депутатов на каком основании Пронин внес представление на санкции против Порошенко – не ответил. Свое присутствие на записях Миндичгейта Пронин также не объяснил. Причины 319-дневной задержки ответа на запросы НАБУ Пронин не прокомментировал. Поэтому Пронин ГЕТЬ за Ерма.

Фортификационный скандал: что известно

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование , в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, что чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ВР митинг ВСК Пронин Филипп Евгеньевич фортификации Госфинмониторинг
В Украине хотят уволить министра образования и науки
09 декабря 2025, 19:43
Активистка Богуславец намеренно занизила в декларации стоимость двух приобретенных квартир в Киеве, чтобы скрыть более 2 млн грн
05 декабря 2025, 15:14
Бывшего премьер-министра Украины заочно приговорили к 15 годам за госизмену
03 декабря 2025, 18:07
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Украинцам теперь могут мгновенно отменять отсрочку от мобилизации: названа причина
10 декабря 2025, 15:16
Последние заявления Путина демонстрируют, что для него никакого мирного процесса не существует
10 декабря 2025, 15:04
В Украине засекретили данные по количеству СОЧ и дезертирству
10 декабря 2025, 14:50
Степан Гига не в коме: пиар-директор опровергла фейки об артисте
10 декабря 2025, 14:45
На Буковине пограничники задержали 39-летнего мужчину с поддельными документами
10 декабря 2025, 14:42
На Черниговщине полицейский автомобиль сбил двух пешеходов: погиб ребенок
10 декабря 2025, 14:30
В Одессе разоблачили организаторов нелегального онлайн-покера
10 декабря 2025, 14:20
"Слуга народа": сказка для взрослых, ставшая инструкцией к ошибкам
10 декабря 2025, 14:09
Часть Сум и района осталась без электричества из-за аварии
10 декабря 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »