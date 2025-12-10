"Пронин вон!": под Радой требуют увольнения главы Госфинмониторинга

Фото: 5 канал

В Киеве под зданием комитетов Верховной Рады, где сегодня заседает Временная следственная комиссия по делу "Миндичгейт", проходит митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина

Об этом сообщает 5 канал, передает RegioNews.

Участники держат плакаты с надписями: "Пронин, кто украл 200 млн на фортификациях?", "Почему мои братья в недостроенных окопах?", "Пронин продает санкции СНБО", "Пронин за Ермаком".

К митингующим присоединилась депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина. Она заявила, что во время руководства Пронина служба не зафиксировала подозрительных транзакций, которые, по данным следствия, позволили группе Миндича выводить средства, обналичивать криптовалюту и наличные деньги.

Южанина также подчеркнула, что после прихода Пронина из Госфинмониторинга ушла значительная часть специалистов с многолетним опытом работы, которые "не хотят работать с ним".

Депутат добавила, что в парламенте зарегистрировано постановление с предложением Кабмина уволить Пронина. Однако премьер Юлия Свириденко во время последнего часа вопросов к правительству заявила, что не видит оснований для его отставки.

"Если она не видит, то многие будут прикрывать друг друга", - отметила Южанина.

Политолог и экс-народный депутат ВР Виктор Уколов пишет, что Пронин на ВСК "клеит дурака по полной программе".

"На прямой вопрос народных депутатов на каком основании Пронин внес представление на санкции против Порошенко – не ответил. Свое присутствие на записях Миндичгейта Пронин также не объяснил. Причины 319-дневной задержки ответа на запросы НАБУ Пронин не прокомментировал. Поэтому Пронин ГЕТЬ за Ерма.

Фортификационный скандал: что известно

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование , в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, что чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

