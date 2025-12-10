09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ

Леонид Каденюк в космосе. Фото: Facebook.com/DKAUkraine
В Киеве утром 10 декабря было обнаружено тело 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка

Об этом сообщают источники РБК-Украина, передает RegioNews.

По информации знакомых семьи, тело мужчины обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки. Оно лежало у входной двери, на теле были многочисленные раны, а в руке – нож.

Предсмертная записка не обнаружена, характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Обстоятельства трагедии выясняются.

Как известно, Леонид Каденюк стал первым (и на данный момент единственным) астронавтом независимой Украины. 19 ноября 1997 года он совершил полет на американском космическом челноке "Колумбия" в рамках миссии STS-87.

После возвращения в Украину Каденюк служил в Вооруженных Силах, занимал должности в космической отрасли, был народным депутатом, занимался развитием авиации и космоса.

Леонид Каденюк умер 31 января 2018 в Киеве.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала 20-летнего подозреваемого после жестокого убийства мужчину в собственном доме. По данным следствия, нападавший нанес жертве почти 20 ножевых ранений, а затем поджег его тело, пытаясь скрыть следы преступления.

