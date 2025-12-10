В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ

Леонид Каденюк в космосе. Фото: Facebook.com/DKAUkraine

Об этом сообщают источники РБК-Украина, передает RegioNews.

По информации знакомых семьи, тело мужчины обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки. Оно лежало у входной двери, на теле были многочисленные раны, а в руке – нож.

Предсмертная записка не обнаружена, характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Обстоятельства трагедии выясняются.

Как известно, Леонид Каденюк стал первым (и на данный момент единственным) астронавтом независимой Украины. 19 ноября 1997 года он совершил полет на американском космическом челноке "Колумбия" в рамках миссии STS-87.

После возвращения в Украину Каденюк служил в Вооруженных Силах, занимал должности в космической отрасли, был народным депутатом, занимался развитием авиации и космоса.

Леонид Каденюк умер 31 января 2018 в Киеве.

