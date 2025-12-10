10:49  10 декабря
10 декабря 2025, 13:35

Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК

10 декабря 2025, 13:35
Иллюстративное фото
Харьковский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, избившего военного ТЦК. Ему заменили наказание более суровым.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в Лозовом осенью прошлого года. Мужчина стал очевидцем, как двое работников ТЦК и двое полицейских общались с местным жителем по военно-учетным данным. Обвиняемый начал нецензурно высказываться в сторону ТЦК и полиции. Впоследствии он головой ударил в лицо офицера учета мобилизационной работы, сломав ему нос.

Суд первой инстанции назначил условное наказание. Учли, что у мужчины раньше не было проблем с законом, частично возместил моральный вред, имеет на содержании малолетнего ребенка и онкобольную мать.

Однако апелляционный суд не согласился. Здесь уже заявили, что своими действиями мужчина создал препятствия для мобилизационных доходов, когда государство ведет реальные боевые действия. Также отметили, что он нанес телесное повреждение военному.

Апелляционный суд заменил условный срок реальным лишением свободы сроком на пять лет.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

